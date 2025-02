Prisão foi realizada por agentes da 109ª DP - Foto: Reprodução

Prisão foi realizada por agentes da 109ª DPFoto: Reprodução

Publicado 21/02/2025 15:48

Sapucaia - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (20), em Sapucaia, um homem acusado pelo crime de tráfico de drogas. Ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais, que havia expedido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a polícia, o indivíduo foi encontrado no distrito do Pião e não resistiu à prisão, sendo levado para a 109ª DP, para que os procedimentos legais fossem realizados.