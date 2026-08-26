Pacotes de cocaína encontrados nas malasFoto: Divulgação/PRF
PRF apreende mais de 50 quilos de cocaína em Sapucaia
Material foi encontrado em malas que estavam dentro de um carro; condutor conseguiu fugir da abordagem com o veículo
Sapucaia - Uma ação da Polícia Rodoviária Federal realizada na última segunda-feira (24) resultou na apreensão de 55 quilos de cocaína em Sapucaia. A apreensão ocorreu durante a abordagem a um veículo no quilômetro 137 da BR-393.
Durante a fiscalização, os agentes pediram que o condutor abrisse o porta-malas e descesse do carro. Em seguida, assim que o compartimento foi aberto, o homem entrou no carro e fugiu em alta velocidade, arremessando duas malas na pista.
Os policiais seguiram o indivíduo, que acabou conseguindo fugir. Nas malas, foram encontrados sete pacotes de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada à 109ª DP.
Sapucaia
PRF apreende mais de 50 quilos de cocaína em Sapucaia
Material foi encontrado em malas que estavam dentro de um carro; condutor conseguiu fugir da abordagem com o veículo
Sapucaia
Corpo de Bombeiros ativa quartel em Sapucaia
Unidade passa a integrar a estrutura operacional do Corpo de Bombeiros no município
Sapucaia
Ativação do quartel do Corpo de Bombeiros em Sapucaia será nesta sexta-feira
Destacamento irá contar com um veículo multimissão que poderá atuar em incêndios, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.