Pacotes de cocaína encontrados nas malas - Foto: Divulgação/PRF

Pacotes de cocaína encontrados nas malasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 26/08/2026 13:57 | Atualizado 26/08/2026 14:05

Sapucaia - Uma ação da Polícia Rodoviária Federal realizada na última segunda-feira (24) resultou na apreensão de 55 quilos de cocaína em Sapucaia. A apreensão ocorreu durante a abordagem a um veículo no quilômetro 137 da BR-393

Durante a fiscalização, os agentes pediram que o condutor abrisse o porta-malas e descesse do carro. Em seguida, assim que o compartimento foi aberto, o homem entrou no carro e fugiu em alta velocidade, arremessando duas malas na pista.

Os policiais seguiram o indivíduo, que acabou conseguindo fugir. Nas malas, foram encontrados sete pacotes de cocaína.

A ocorrência foi encaminhada à 109ª DP.