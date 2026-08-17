Acidente em SapucaiaFoto: Reprodução/Redes Sociais
Carreta e caminhão colidem na BR-116, em Sapucaia
Acidente ocorreu por volta das 10h; parte da pista ficou interditada por horas durante esta segunda-feira
Carreta e caminhão colidem na BR-116, em Sapucaia
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Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-393 em Sapucaia
Trecho ficou parcialmente interditado no momento do acidente
Suspeito de roubar posto de combustíveis em Sapucaia é preso em Além Paraíba
Segundo a Polícia Civil, todos os investigados pelo crime já foram identificados e presos
Condenado por estuprar menina de 10 anos em Sapucaia é preso
Crime ocorreu em 2017 no bairro São João
Acidentes são registrados na BR-393 em Sapucaia
Colisões aconteceram no mesmo quilômetro da rodovia, mas não tiveram relação
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