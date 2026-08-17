Acidente em SapucaiaFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Sapucaia - Na manhã desta segunda-feira (17), um caminhão e uma carreta colidiram na BR-116, em Sapucaia. Um dos veículos ficou tombado na pista, interditando o trecho do km 28.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10h e a rodovia ficou no sistema de "pare e siga", sendo liberada por volta das 17h. Não há informações sobre vítimas.