Imagens mostram como ficou o automóvel após o ocorridoFoto: Reprodução/Redes Sociais
Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-393 em Sapucaia
Trecho ficou parcialmente interditado no momento do acidente
Sapucaia - Na manhã desta segunda-feira (27), um carro se envolveu em um acidente na BR-393, em Sapucaia. A ocorrência foi registrada no km 139, sentido Três Rios, próximo ao radar, e deixou o trecho parcialmente interditado.
A Polícia Rodoviária Federal informou que duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.
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