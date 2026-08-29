Celulares recuperados pela políciaFoto: Divulgação/38º BPM
PM prende homens com 29 celulares furtados na Expo Sapucaia
Vítimas procuraram a Polícia Militar após sequência de furtos no interior e nas imediações do evento
Sapucaia - A Polícia Militar, na última quinta-feira (27), prendeu dois homens com 29 celulares furtados durante a Expo Sapucaia. A ação foi realizada pelo 38º BPM no evento.
A busca aos indivíduos começou após denúncias sobre uma sequência de furtos no local. Com as informações passadas pelas vítimas, os homens foram localizados com os aparelhos sem procedência comprovada.
Os dois homens foram levados para a 109ª DP, onde permaneceram presos por furto. Os celulares foram apreendidos para posterior devolução aos proprietários.
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