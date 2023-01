Oito espetáculos selecionados para o 1º Festival de Teatro de Saquarema serão apresentados no Teatro Municipal Mário Lago - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/01/2023 11:48

O 1º Festival de Teatro de Saquarema inicia neste sábado (7). Os oito melhores espetáculos selecionados dos grupos inscritos se apresentarão durante o mês de janeiro no Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



Neste sábado (7), será apresentado o espetáculo “Raios de Sol”, da Organização Brasileira de Artes - OBA (Guaratiba), às 20 horas. O espetáculo fala sobre um mundo pós-guerra, quando dois sobreviventes dos desastres naturais e das guerras geradas pelos seres humanos se encontram em meio à seca, ao lixo e ao vazio. A falta de água e comida faz com que os andarilhos se estranhem e entrem em confronto, até que vencidos pelo cansaço eles se unem e juntos traçam um caminho em busca da reconstrução da humanidade e da vida.

No elenco, texto e direção estão Fernando Dias e Sarah Christina Carvalho, com supervisão de Josué Soares. Com 60 minutos de duração, a peça tem classificação etária livre.



Já no domingo (8), às 19 horas, será a vez de “Burburinho”, do Espaço Pesquisas Artísticas - EPA (Rio de Janeiro - Centro). A peça, dirigida por Sarah Christina Carvalho e encenada por Andy Marina, Apoema Aguiar, Amanda Bandeira, Fernando Dias, Gutto Sousa, Julia Catarina, Karol Araujo, Matheus Torrez, Maju Moreira, Miguel Abeid, Niara Lopes, Vic Versari e Taiana Carvalho, é uma tentativa de reconstruir a brasilidade a partir das histórias miúdas do cotidiano e também daqueles nomes que foram esquecidos, apagados ou silenciados.



O espetáculo coleta sussurros e os transforma em cena e grito. Em tempos de tanta politização, desesperança e falta de orgulho, poder construir o Brasil com as próprias mãos é nossa maior resistência. O espetáculo tem 60 minutos de duração e a classificação etária é 12 anos.



Nas duas apresentações, os ingressos serão trocados na bilheteria do teatro por 1kg de alimento não perecível (preferencialmente feijão ou arroz). As senhas serão distribuídas durante a semana e a retirada dos ingressos será no dia do evento, uma hora antes. O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.