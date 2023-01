ESFs e PUs de Saquarema garantem atendimento para casos de baixa e média gravidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/01/2023 15:59

Com a chegada das festas de fim de ano e da alta temporada do verão, Saquarema recebe muitos turistas e veranistas. O dia a dia do município fica mais agitado e a demanda por serviços públicos aumenta. As unidades de saúde são as primeiras a sentir o impacto do aumento do número de atendimentos.

Pensando em dar agilidade aos moradores que buscam serviços de saúde, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a OS Prima Qualitá, que administra os postos de Estratégia de Saúde da Família, Postos de Urgência 24hs, Clínicas Especializadas e o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, estão montando uma rotina especial de atendimento para suprir o aumento da demanda. Equipes dos postos ESF e PUs do Centro, Jaconé e Sampaio Corrêa ganharam reforço no número de profissionais para melhor atender à população.

Os postos de Estratégia de Saúde da Família - ESFs atuam nos bairros com o sistema de Médicos de Família. O foco é o atendimento mais próximo e humanizado, atuando na prevenção de doenças e em pequenos procedimentos, como curativos, vacinas e medicação. Porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, atualmente Saquarema possui 15 ESFs e UBSs, distribuídas nos três distritos, oferecendo cobertura a mais de 85% da população.

Considerada a segunda linha de atendimento no município, os Postos de Urgência 24hs - PUs são equipados para atender demandas de urgência e emergência da população. Os locais estão estruturados para atender casos de baixa e média gravidade. Em situações mais complexas, os PUs estão aptos a receber o paciente, estabilizá-lo e realizar a transferência para o Hospital de Bacaxá. Atualmente, o município possui três unidades nos bairros do Centro, Jaconé e Sampaio Corrêa. Nelas, a população encontrará a maioria dos atendimentos médicos que necessita.

Casos graves

Já o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, é a unidade referência no município. O local atende casos graves e realiza procedimentos que não são disponibilizados na Atenção Básica (ESFs) e nos PUs. Por ser a unidade referência, muitas das vezes apresenta grande demanda de atendimentos. A maioria dos casos, contudo, poderia ser resolvida nos postos de atendimento da cidade.

“É importante que a população saiba que pode buscar atendimento nas ESFs e nos PUs. Boa parte dos atendimentos do nosso hospital são de casos de baixa gravidade, casos que poderiam ser resolvidos no postinho do bairro ou nos PUs dos distritos. Nestes locais, o morador encontrará um atendimento mais rápido e mais perto de casa”, informou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.

“Estamos ampliando nossa rede de atendimento da Atenção Básica. As ESFs funcionam muito bem, atuando na prevenção de doenças e nos casos de baixa gravidade. Vamos, nas próximas semanas, inaugurar a ESF de Jardim Ipitangas, dando àquela população mais acesso à saúde. Quanto maior a cobertura da saúde básica, menos casos teremos no Hospital de Bacaxá", completou o secretário.