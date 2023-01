Prefeitura de Saquarema disponibiliza aos moradores as guias para pagamento do IPTU - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/01/2023 11:29

A Prefeitura de Saquarema disponibiliza, a partir desta terça-feira (3), aos moradores as guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além da Taxa de Foro e demais tributos municipais referentes ao ano de 2023.

As guias podem ser obtidas de forma online, na guia IPTU/FORO 2023, que pode ser acessada através do site , ou pessoalmente, nos seguintes postos de atendimento:

– Centro Administrativo (Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça)

– Centro Administrativo de Jaconé (Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde)

– Posto dos Correios em Vilatur (Avenida Praia de Itaúna, 1402)

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, a cota única do IPTU poderá ser paga até 31 de janeiro, com 20% de desconto. Quem optar por quitar os tributos em cota única, no mês de fevereiro, terá desconto de 10% até o dia 28, último dia daquele mês. A Prefeitura também oferece a opção de parcelamento do IPTU em 10 vezes, sem desconto, com o primeiro vencimento no dia 31 de janeiro. Já a Taxa de Foro poderá ser parcelada em até 4 vezes, com primeiro vencimento igualmente em 31 de janeiro.

Os postos de atendimento estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 09h às 16:30h. Para ser atendido, o contribuinte deverá estar munido dos documentos pessoais e do imóvel. As taxas de IPTU e do Foro poderão ser quitadas nos bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Taxas de ISS e TFAL

Além do IPTU e do Foro, a Prefeitura de Saquarema também liberou as taxas de ISS (Imposto Sobre Serviços) e TFAL (Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas) do exercício de 2023. As guias podem ser emitidas via Portal do Cidadão, através do link “Guia de Recolhimento”, ou retiradas pessoalmente, na sede da Prefeitura de Saquarema, nos setores de ISS e Arrecadação. A primeira data de vencimento do ISS é dia 15 de janeiro. Já o ISS Fixo poderá ser quitado até o dia 31 de março. A Taxa de Fiscalização também tem vencimento no dia 31 de março.