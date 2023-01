Defesa Civil estará presente nos bairros de Saquarema para atualizar informações e orientar moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/01/2023 15:27

A Prefeitura de Saquarema retornou com o projeto “Defesa Civil no seu bairro”. Seguindo o modelo de anos anteriores, o projeto, operacionalizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, busca conhecer as demandas dos munícipes e orientar a população sobre os serviços que são prestados pelo órgão municipal.