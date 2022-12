Prefeitura de Saquarema promove repescagem para retirada do cartão do programa Moeda Social Saquá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2022 11:06

A Prefeitura de Saquarema promoverá, a partir desta terça-feira (27) até a quinta-feira (29), uma repescagem para os beneficiários que não conseguiram retirar o cartão do programa Moeda Social Saquá na data devida.

Aqueles que estiverem inscritos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da Raia, Rio d’Areia e Bonsucesso deverão retirar o cartão no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, na Estrada da Caixa d’Água, nº 385, no bairro da Caixa d’Água. Para os que se inscreveram nos CRAS de Jaconé e Sampaio Corrêa, a retirada será no Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Mello, na Rua Ethevaldo Lima de Mendonça, nº 330, na Basiléa. O horário de atendimento, em ambos os locais, será das 12h às 16h.

Para quem está em dia com o prazo de retirada, o calendário prossegue, levando em conta a primeira letra do nome do beneficiário, conforme a seguir:

- Terça-feira (27): M;

- Quarta-feira (28): N, T, U, V, W, X;

- Quinta-feira (29): P, R.

A primeira carga do cartão, no valor de R$300, será realizada no dia 5 de janeiro de 2023. E as recargas serão feitas sempre no dia 5 de cada mês. As gestantes e pessoas com deficiência beneficiados com o cartão receberão o acréscimo de R$ 100, igualmente pagos mensalmente, que também poderão ser utilizados para compras em estabelecimentos comerciais credenciados, localizados no município.

O programa Moeda Social Saquá foi criado para combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios de diminuir a pobreza, além de gerar emprego e renda em Saquarema.