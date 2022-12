Prefeitura de Saquarema realiza o Festival de Verão em janeiro de 2023 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/12/2022 19:02

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, vai dar início ao Festival de Verão 2023. Já tradicional na cidade, o evento da alta temporada de férias anima moradores e turistas que visitam Saquarema durante os meses de janeiro e fevereiro.

O show de abertura do festival neste ano será com o trio Melim, em uma grande apresentação no dia 13 de janeiro, a partir das 21 horas, na Praça do Coração, no Centro. Nascidos em Niterói, os irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi são donos de diversas músicas de sucesso no Brasil, como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Gelo” e “Eu Feat. Você’. Se aventurando na música desde cedo, uniram-se para cantar em um festival, e, desde então, nunca mais se separaram.

Após o sucesso do primeiro disco “Melim”, eles gravaram o álbum “Eu Feat. Você”, que foi indicado ao Latin GRAMMYs 2020 na categoria “Melhor Álbum de Língua Portuguesa”. E, no início de 2021, lançaram a segunda parte do projeto: “Amores e Flores” que contém as faixas “Possessiva”, “Amores E Flores” e “O Bem”, releitura do sucesso do cantor e compositor Arlindo Cruz. Ainda no mesmo ano, a banda lançou o projeto “Deixa Vir Do Coração”, sendo uma obra de 13 faixas em homenagem ao grande nome da música brasileira Djavan; contendo também sua participação na faixa “Outono”, abrilhantando a trajetória da banda.

Este ano, o Festival contará com atrações de natureza musical e esportiva, todas elas gratuitas, promovidas até o dia 11 de fevereiro. Os interessados em participar das competições esportivas poderão fazer as inscrições na sede da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, que funciona na Praça dos Pescadores, s/n°, no Centro de Saquarema, de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas.

“Em 2022, realizamos o Festival de Verão apenas com as modalidades esportivas, muito ainda por conta das ações de combate ao Coronavírus. Agora, em 2023, teremos a programação completa do festival, com muito esporte, lazer e música. Será o verão mais animado da história de Saquarema!”, comemorou o secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

Confira, abaixo, o calendário de programação:

07/01

07h30 – Treinamento funcional com a Equipe Monstro (Praia da Vila)

08h – Competição de Stand up/ Canoa Havaiana (Lagoa de Saquarema, altura do bairro Areal)

17h – Aula de dança com professor Welitinho (Praia da Vila)

08/01

08h – Torneio de Beach Soccer (Praia da Vila)

13/01

21h – Show com a Banda Melim (Praça do Coração)

14/01

07h – Aula de Crossfit Mirante (Praia da Vila)

08h – Competição de Beach Tênis (Praia da Vila)

17h – Aula de Dança Mix com professor Sérgio Coelho (Praia da Vila)

15/01

08h – Competição de Beach Tênis (Praia da Vila)

21/01

07h – Aulão Academia Mitra (Praia da Vila)

08h – Competição de Altinha/ Futmesa (Praia da Vila)

17h – Aula de ritmos com Sandro Luiz e Cia. (Praia da Vila)

22/01

08h – Competição de Futevôlei (Praia da Vila)

28/01

07h – Aulão de Crossfit Saquarema (Praia da Vila)

08h – Competição de Bodysurfing (Praia da Vila)

17h – Aula de dança com professor Welitinho (Praia da Vila)

29/01

08h – Competição de Voleibol (Praia da Vila)

04/02

07h- Treinamento funcional com a Equipe Monstros (Praia da Vila)

08h – Competição de Bodyboard (Praia da Vila)

17h – Aula de Dança Mix com professor Sérgio Coelho (Praia da Vila)

05/02

07h – Competição de Surf (Praia da Vila)

11/02

07h – Aulão Academia Mitra (Praia da Vila)

08h – Competição de Skimboard (Praia da Vila)

17h – Aula de Ritmos com Sandro Luiz e Cia. (Praia da Vila)

Mais informações sobre o Festival de Verão 2023 podem ser obtidas no site saquarema.rj.gov.br. No início de cada semana, a Prefeitura divulgará a programação musical e esportiva do fim de semana.