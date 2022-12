Jararaca é resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema nesta quinta-feira (22) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Jararaca é resgatada pela Guarda Ambiental de Saquarema nesta quinta-feira (22)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/12/2022 16:13

A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, na manhã desta quinta-feira (22), por moradores de Sampaio Correia para resgate de uma jararaca (Bothrops jararaca) que se encontrava nas dependências de uma residência. A serpente, uma fêmea, adulta, medindo cerca de 1,10 metros, foi capturada pelos agentes e, como estava em boas condições de saúde, foi reinserida em seu habitat, na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Eldorado, localizada no município.

A jararaca

As cobras Bothrops causam a grande maioria dos acidentes ofídicos no Brasil. A camuflagem e a imobilidade das jararacas dificultam a sua visualização e facilitam, deste modo, os acidentes ofídicos. Seu veneno é extremamente potente e causa muita dor e edema no local da picada, podendo haver sangramento também nas gengivas ou em outros ferimentos pré-existentes. Contra estes efeitos, o antídoto correto é o soro antibotrópico, específico para picadas de jararacas. No período de chuvas é muito comum as cobras saírem de seu habitat, sobretudo em busca de alimento. Este já é, pelo menos, o terceiro resgate de jararaca realizado este ano em Saquarema.

Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda Ambiental.