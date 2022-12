Prefeitura de Saquarema realizou nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro a Campanha de Vacinação Antirrábica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro a Campanha de Vacinação AntirrábicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/12/2022 21:56

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com a Defesa Civil Municipal, realizou nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro a Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 23.644 animais foram imunizados no município. Do número total, 18.879 cães foram vacinados, além de 4.765 gatos de estimação. O quantitativo indica que Saquarema ultrapassou a meta estabelecida pela Secretaria Estadual de Saúde, que era imunizar 12.000 cães e 2.100 gatos. A Campanha de Vacinação Antirrábica mobilizou mais de duzentos profissionais e voluntários, estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras, que atuaram em todos os postos de imunização distribuídos pela cidade.