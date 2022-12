Prefeitura de Saquarema avança com as obras da nova Clínica da Mulher - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/12/2022 17:43

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da Clínica da Mulher, na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale, em Bacaxá. O novo prédio ampliará a capacidade de atendimento da atual Clínica da Mulher, além de oferecer mais serviços e especialidades.

Nesta etapa de construção, as equipes estão trabalhando no assentamento das pastilhas da fachada, no rejuntamento das cerâmicas internas, no polimento do piso de granitina, além da conclusão do cabeamento elétrico distribuído por eletrocalhas.“Criada em 2017, a nossa Clínica da Mulher tem apresentado excelentes resultados. Zeramos a fila das mamografias, por exemplo. Com a nova clínica, poderemos oferecer novos serviços, especialidades, exames e procedimentos para cuidar ainda mais da saúde da mulher saquaremense”, comentou a prefeita Manoela Peres.A nova Clínica da Mulher terá oito consultórios, inclusive um para atendimento odontológico, além de salas de preventivos, ultrassom, mamografia, vacinas, atividades coletivas e administrativas, bem como uma farmácia, entre outros espaços. Em anexo ao prédio principal, haverá o banco de leite, contemplando salas de extração, coleta e esterilização, entre outras. Totalizando 734,25 metros quadrados, a obra faz parte da Cidade da Saúde, complexo em fase final de construção que também abriga o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, o Centro de Imagens, o Centro de Especialidades Odontológicas, o Centro Municipal de Reabilitação, a Clínica da Criança, além da Clínica do Idoso e uma Creche Municipal.