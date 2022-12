Jacaré é resgatado pela Guarda Ambiental de Saquarema na Praia Seca - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O Corpo de Bombeiros solicitou o apoio da Guarda Ambiental de Saquarema, na tarde deste domingo (18), para o resgate de um jacaré, medindo cerca de 2 metros, na Praia Seca. O resgate do animal, identificado como sendo da espécie Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), foi realizado pela guarda, com a ajuda dos bombeiros e dos agentes do Inea. Como se encontrava em boas condições de saúde, o jacaré foi capturado e devolvido ao seu habitat.

Os jacarés são animais de hábitos noturnos e durante o dia formam grupos para tomar sol. Podem viver até 50 anos. São animais ecologicamente importantes, pois fazem o controle biológico de outras espécies de animais, ao se alimentam dos animais mais velhos e fracos que não conseguem escapar de seu ataque. Além disso, suas fezes servem de alimento a peixes e outros seres vivos aquáticos.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, porque o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.