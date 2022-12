Teatro Mário Lago, em Saquarema, apresenta 4º Festival Arte e Dança da Cultura Cigana Volare - uma viagem na dança - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/12/2022 15:06

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá, nesta sexta-feira (16), às 19h30, o 4º Festival Arte e Dança da Cultura Cigana Volare - uma viagem na dança. Produzido pelo Espaço Arte e Dança, com Direção Geral de Heloisa Helena, o Festival tem a proposta de desmistificar uma cultura rica em memória, tradições e aspectos históricos, que sempre sofreu enormes preconceitos.

A 4ª edição do festival tem como convidados o Grupo Daed, Celina Mahin, Marluce Cunha, Thalita Beltrão e Hannah Hadeassah, e apresentará outros tipos de dança como a flamenca, a dança do ventre e a rumba espanhola.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro por R$50 e R$25 (meia entrada) e a classificação etária é livre. O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura - Centro de Saquarema.

O 4° Festival Arte e Dança da Cultura Cigana Volare - uma viagem na dança conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.