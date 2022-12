Prefeitura de Saquarema avança com a construção do Centro Municipal de Educação Infantil em Bacaxá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/12/2022 15:20 | Atualizado 12/12/2022 15:21

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, avança com a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, em Bacaxá. Nesta semana, as equipes trabalharam na finalização da laje de cobertura do prédio.