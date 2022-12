Nova ponte do Canto do Rio segue em construção em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/12/2022 16:25

A Prefeitura de Saquarema segue com a construção da nova ponte do Canto do Rio. Pedido antigo dos moradores da região do bairro Jardim Ipitangas, a estrutura trará mais segurança e melhoria na mobilidade dos usuários que trafegam pelo local. A obra é feita por intermédio do Programa Saquarema Não Para.