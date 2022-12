Inscrições para a 1ª Edição do Festival de Teatro de Saquarema estão abertas até o dia 14 de dezembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/12/2022 15:13

As inscrições para a 1ª Edição do Festival de Teatro de Saquarema já estão abertas. Contemplado pelo edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o festival tem sua primeira edição realizada com o intuito de fortalecer o vínculo entre a capital e o interior do estado.

Concebido com a finalidade de incentivar a criação teatral, a formação de plateia e para difundir valores culturais, artísticos, sociais e democratizar o acesso ao teatro e demais expressões artísticas, o Festival de Teatro de Saquarema selecionará oito grupos que concorrerão aos prêmios de 1°, 2° e 3° lugar, nas categorias melhor espetáculo, melhor ator e melhor atriz. Serão distribuídos R$ 8.500,00 em premiações e os espetáculos selecionados receberão ajuda de custos de R$ 1.000,00. O festival será realizado no Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, no mês de janeiro de 2023, com a apresentação de espetáculos nos dias 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 28. Informações completas sobre a 1ª Edição do Festival de Teatro de Saquarema podem ser obtidas no link

