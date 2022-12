Saquarema abre inscrições para o Conexão Universitária nesta segunda-feira (5) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2022 09:20

A Prefeitura de Saquarema abre, nesta segunda-feira (5), inscrições para a segunda rodada do Programa Conexão Universitária (COUNI). Nesta etapa, 1,5 mil bolsas de estudo estão sendo oferecidas, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, para moradores que queiram ingressar na universidade. As inscrições permanecerão abertas até o dia 18 de dezembro.

Nesta chamada, há vagas para o Centro Universitário La Salle (Niterói), Universidade Veiga de Almeida (Cabo Frio), Faculdade Anhanguera (Niterói), Fundação Educacional Serra dos Órgãos (Teresópolis), Universidade Estácio de Sá (Cabo Frio) e Universidade de Vassouras (Vassouras e Maricá). A lista completa dos cursos e vagas disponíveis também consta no Edital nº 004/2022.

O formulário de inscrição passou por atualização. A partir de agora, o candidato poderá preencher a ficha de inscrição por etapas. Caso, no meio do processo, seja solicitado um documento, por exemplo, ele poderá salvar o formulário já preenchido, providenciar o documento e retomar de onde parou.



Para a conclusão do processo de inscrição, é necessário que o candidato tenha prestado o vestibular e obtido nota de aprovação para ingresso na universidade. Para mais informações, o candidato deverá procurar a instituição de ensino desejada e agendar a prova. Os links para os vestibulares estão disponíveis no site da prefeitura.



Candidatos de medicina

As inscrições são realizadas somente via internet, por meio do site . Entre outras exigências, no ato da inscrição, os candidatos deverão optar por até três instituições e cursos de sua escolha. Também deverão ser moradores de Saquarema há mais de 5 anos e serão submetidos a teste vocacional. Para fazer jus ao benefício, é fundamental que a renda per capita não exceda dois salários-mínimos por membro da família. A contrapartida a ser dada pelo bolsista será a participação em projetos e ações socioeducacionais, junto à Prefeitura Municipal de Saquarema, cumprindo carga horária de 16 horas mensais. Para o acompanhamento do andamento da inscrição, deve ser acessado o Portal do Aluno no link O formulário de inscrição passou por atualização. A partir de agora, o candidato poderá preencher a ficha de inscrição por etapas. Caso, no meio do processo, seja solicitado um documento, por exemplo, ele poderá salvar o formulário já preenchido, providenciar o documento e retomar de onde parou.Para a conclusão do processo de inscrição, é necessário que o candidato tenha prestado o vestibular e obtido nota de aprovação para ingresso na universidade. Para mais informações, o candidato deverá procurar a instituição de ensino desejada e agendar a prova. Os links para os vestibulares estão disponíveis no site da prefeitura.

Caso os candidatos ao curso de medicina queiram utilizar a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) do ano de 2021, deverão se inscrever no período de 5 a 9 de dezembro. Quem não desejar utilizar a nota do ENEM poderá se inscrever até o dia 18, atentando para o prazo do vestibular na instituição de ensino.

Em caso de outras dúvidas, a equipe do Programa Conexão Universitária atenderá aos candidatos na sede do programa, na Rua Gelcílio Machado, nº 150, Bacaxá, próximo à loja da ENEL. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábados, das 8h às 13h.