Prefeitura de Saquarema assinou convênio que viabilizará o funcionamento do novo Hospital Municipal Nossa Senhora de NazarethDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/12/2022 11:32

A Prefeitura de Saquarema assinou, na última quarta-feira (30), com a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), o convênio n° 002/2022, referente ao Chamamento Público 023/2022, que visa o gerenciamento, operacionalização e desenvolvimento do novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, do Espaço Quimioterápico e do Centro de Imagens, na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale. Participaram da cerimônia a Prefeita Manoela Peres, os secretários municipais de Saúde e Educação, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira e Antonio Peres Alves, respectivamente, além de Marcelo Paiva, Diretor do Hospital Universitário de Vassouras, mantido por aquela fundação.

Atendimento e formação de novos médicos



O convênio tem como base o ensino da área de saúde, a pesquisa e o atendimento à população do município de Saquarema. A unidade funcionará como um hospital universitário, oferecendo procedimentos de baixa, média e alta complexidade. "Aqui, será um hospital escola, onde teremos professores, doutores, que além de atender aos pacientes, vão ensinar aos alunos que farão residência no hospital", informou a Prefeita Manoela Peres.



"Este é um hospital ímpar, que não encontramos igual na maioria dos municípios brasileiros. Ofereceremos aqui serviços de Terapia Intensiva Pediátricos e Adultos, cirurgias oncológicas, neurocirurgias de média e alta complexidade, cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade, emergência referenciada para trauma, UTI pediátrica, além de enfermarias clínicas para adultos e crianças, com serviço humanizado e de qualidade", completou Marcelo Paiva.



Os médicos e assistentes que atuarão na unidade serão mestres, doutores e professores da própria Universidade de Vassouras que virão para Saquarema para captar residentes internos, buscando a formação de médicos especialistas no município. Desta forma, a Prefeitura terá um número expressivo de bons profissionais, devidamente capacitados, atuando na própria estrutura de saúde do município.



Após a assinatura do convênio, a Universidade de Vassouras terá o prazo contratual para início das operações no novo hospital. A previsão é de que na primeira quinzena de janeiro, o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth inicie os atendimentos.



Cidade da Saúde trará avanços para Saquarema



Criada pela Prefeitura de Saquarema, a Cidade da Saúde é o maior complexo médico-hospitalar do interior do Estado do Rio de Janeiro. A principal estrutura do local é o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, totalmente referenciado, com assistência clínica e cirúrgica para pacientes adultos e pediátricos. Possui 5 consultórios e triagem cirúrgica eletiva, além de espaço totalmente dedicado aos pacientes oncológicos.



O hospital possui 86 leitos, distribuídos da seguinte forma: 40 de Enfermaria Adulto; 2 de Isolamento Adulto; 12 de Enfermaria Pediátrica; 1 de Isolamento Pediátrico; 10 de UTI Adulto e outros 10 de UTI Pediátrica; 3 de urgência e emergência e 8 de unidade intermediária. Já o Centro Cirúrgico possui 4 salas e 3 leitos de Recuperação Anestésica e está estruturado para realizar diversos tipos de cirurgias. A sala coletiva de Administração de Quimioterápicos está equipada com 1 leito e 8 poltronas.



Além do Hospital, a Cidade da Saúde conta com outras obras que estão em andamento. Junto ao Hospital, está o Centro de Imagens, que reunirá em um único local todos os equipamentos para a realização de exames de imagens, dos mais simples aos mais complexos.



Outra obra que está bastante adiantada é o Centro Municipal de Reabilitação. Com capacidade de atendimento mensal para 200 pacientes com deficiência física, 200 pacientes com deficiência intelectual e 150 pacientes com deficiência visual, a unidade será do tipo III, representando um aumento de cerca de 40% de atendimentos em relação aos números atuais.



Ao lado do Centro de Reabilitação, também estão sendo construídas as clínicas do Idoso, da Criança e da Mulher, além do Centro de Especialidades Odontológicas e uma Creche.