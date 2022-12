Prefeitura de Saquarema inicia a aplicação da 5ª dose da vacina contra a covid-19 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/12/2022 09:29

A Prefeitura de Saquarema inicia, a partir desta quinta-feira (1º), a aplicação da 5ª dose da vacina contra a covid-19 em pessoas imunocomprometidas com mais de 18 anos, além de gestantes e puérperas de qualquer idade, desde que tenha sido completado o intervalo de 4 meses da última dose recebida.

O esquema de vacinação segue determinação da Nota Técnica enviada pela Secretaria de Estado de Saúde aos municípios fluminenses. Os imunizantes disponibilizados são os da AstraZeneca, Janssen e Pfizer. A Secretaria Municipal de Saúde lembra que aqueles que ainda não têm seu esquema vacinal completo devem se dirigir com urgência a um posto de vacinação para atualizar a proteção.

Buscando otimizar o atendimento a este público, a Secretaria manterá o calendário de vacinação nos postos de Estratégia de Saúde da Família (ESfs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. Desta forma, a imunização será feita nos seguintes dias e locais, sempre das 09 às 16 horas:

Segunda-feira: ESF Bonsucesso, ESF Sampaio Corrêa e ESF Água Branca;

Terça-feira: ESF Barreira, ESF Rio d’Areia e ESF Mombaça;

Quarta-feira: ESF Vilatur, CAMIS e UBS Bacaxá;

Quinta-feira: ESF Barra Nova, ESF Rio Seco e ESF Jaconé;

Sexta-feira: ESF Bicuíba, ESF Palmital e ESF Rio Mole.

“É muito importante que a população busque manter o seu esquema vacinal completo. Mesmo quem não está apto para receber a 5ª dose, deve procurar um posto de saúde para buscar a 3ª ou 4ª doses. Somente com a vacinação em dia conseguiremos diminuir o contágio do Coronavírus”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira Oliveira.

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Ministério da Saúde é o responsável por comprar as vacinas dos laboratórios e distribuir aos Estados. Estes, por sua vez, fazem o encaminhamento das doses aos municípios, que executam as campanhas de vacinação de acordo com a disponibilidade das doses.