Praia de Itaúna recebeu a segunda edição do Saquarema Surf Festival - Divulgação/Preitura de Saquarema

Praia de Itaúna recebeu a segunda edição do Saquarema Surf FestivalDivulgação/Preitura de Saquarema

Publicado 29/11/2022 16:44

De 17 a 21 de outubro, a praia de Itaúna recebeu a segunda edição do maior festival de surf da América Latina, o Saquarema Surf Festival, que rendeu excelentes números para o município. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, em parceria com a 213 Sports, o evento, que tem a chancela da World Surf League - WSL, movimentou a praia de Itaúna, aquecendo o comércio, fomentando o turismo e reafirmando a cidade como Capital Nacional do Surf.

fotogaleria

Em tributo ao surfista Léo Neves, a competição reuniu centenas de surfistas que disputaram a Qualifying Series - QS, o Junior Qualifying Series - JQS e o Longboard Qualifying Series - LQS, valendo 5 mil, 1 mil e 1 mil pontos, respectivamente, nas categorias feminina e masculina.



“Saquarema confirmou a sua vocação para o surf, mais uma vez. Na segunda edição consecutiva, o Saquarema Surf Festival fez valer o título de maior festival de surf da América Latina, levando milhares de pessoas para as areias de Itaúna e outras dezenas de milhares nas plataformas digitais”, comemorou Pedro Dau de Mesquita, Diretor Comercial da 213 Sports.



Saquarema na vitrine do mundo



Durante os dias de festival, 314 mil visualizações foram obtidas nas transmissões dos canais WSL Brasil e WSL Global. Mais de 142 mil horas de programação assistida. Nas redes sociais, mais de 3 milhões de impressões no Instagram, Twitter e TikTok. Em geral, o retorno de mídia pode ser avaliado em mais de 2,3 milhões de reais.

Em tributo ao surfista Léo Neves, a competição reuniu centenas de surfistas que disputaram a Qualifying Series - QS, o Junior Qualifying Series - JQS e o Longboard Qualifying Series - LQS, valendo 5 mil, 1 mil e 1 mil pontos, respectivamente, nas categorias feminina e masculina.“Saquarema confirmou a sua vocação para o surf, mais uma vez. Na segunda edição consecutiva, o Saquarema Surf Festival fez valer o título de maior festival de surf da América Latina, levando milhares de pessoas para as areias de Itaúna e outras dezenas de milhares nas plataformas digitais”, comemorou Pedro Dau de Mesquita, Diretor Comercial da 213 Sports.Durante os dias de festival, 314 mil visualizações foram obtidas nas transmissões dos canais WSL Brasil e WSL Global. Mais de 142 mil horas de programação assistida. Nas redes sociais, mais de 3 milhões de impressões no Instagram, Twitter e TikTok. Em geral, o retorno de mídia pode ser avaliado em mais de 2,3 milhões de reais.

Já nas areias, mais de 30 mil pessoas prestigiaram os surfistas que disputavam as melhores ondas de Itaúna, em busca do título do torneio. Boa parte destes torcedores se hospedou na rede hoteleira da cidade, que registrou aumento na ocupação, mesmo em baixa temporada, com 60% das vagas utilizadas durante o evento.



Nível de satisfação em alta



O Saquarema Surf Festival 2022 obteve NPS (Net Promoter Score) 85.7 na pesquisa de satisfação enviada aos patrocinadores, com destaque para “atendimento da equipe”, “entregas de conteúdo”, “hospedagem” e “hospitalidade da população”. Isso mostra a qualidade do evento, da entrega e a satisfação dos patrocinadores com as experiências promovidas durante o evento. Já entre os atletas, a nota alcançada foi de 75, com destaque para “transmissão do evento”, “mobilidade”, “avaliação geral da cidade” e “hospitalidade da população”.



“Saquarema é a única cidade do mundo a receber três eventos diferentes da WSL e nosso município está intimamente ligado ao esporte e ao turismo. Eventos como estes geram emprego, renda, fomentam a rede hoteleira e divulgam Saquarema em todo o planeta. O retorno é um turismo qualificado, que injeta mais recursos na economia local. Ver os resultados das pesquisas de satisfação colocando a estrutura da cidade e a hospitalidade da população em alta é muito gratificante”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.



Legado social e ambiental



Outros números também merecem destaque no relatório. Durante o Festival de Surf, 350 alunos de escolas municipais, estaduais e particulares estiveram envolvidas no evento, com ações de educação e conscientização ambiental. O circuito realizou gincanas de conscientização ambiental durante os dias do evento, com recolhimento de plástico nas areias e aulas de educação ambiental na praia.