Saquarema realiza primeiro concurso "Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza primeiro concurso "Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/11/2022 16:07

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está realizando o primeiro concurso “Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade”. Voltado para fotógrafos profissionais e amadores, residentes ou não no município, com idade mínima de 18 anos, o concurso terá as inscrições, que são gratuitas, abertas de 28 de novembro a 12 de dezembro.

fotogaleria

O concurso consiste na apresentação de fotografias que retratem, além das belezas dos pontos turísticos de Saquarema, os valores culturais, históricos e atuais, a integração do homem com a natureza e com os animais, as emoções humanas em todas as suas particularidades e peculiaridades, juntamente com a harmonia entre as cores e luz ambiente, ângulo da foto e criatividade. Para efeito de avaliação, serão selecionadas as fotografias que melhor se enquadrem nessas características.Com essa proposta, o concurso fotográfico pretende identificar imagens referentes aos itens ilustrativos mencionados acima, de forma a incentivar a reflexão sobre a importância do registro fotográfico, eternizando a paisagem ou o momento, tanto na história de cada indivíduo, como na história da sociedade.Serão selecionados, pela Comissão Especial Avaliadora a ser designada pela administração municipal, as 45 melhores fotografias, sendo classificadas cada uma em primeiro, segundo e terceiro lugares, recebendo, a título de incentivo e reconhecimento, a premiação no valor de R$ 1,5 mil ao primeiro colocado, R$ 750 ao segundo colocado, e R$ 500 ao terceiro colocado. No total, a Prefeitura de Saquarema distribuirá mais de quarenta e um mil reais em prêmios.As fotografias vencedoras serão divulgadas nos pórticos das entradas do município, em campanhas publicitárias de cunho turístico. “Este é o primeiro concurso do tipo realizado pelo Município. Estamos ansiosos em receber as belas imagens que a nossa Saquarema proporciona”, comentou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.Para conferir na íntegra o Edital do Concurso de Fotografia, clique no link e, caso haja interesse em participar, os anexos também estão disponíveis para download e preenchimento, devendo os respectivos documentos e fotos serem enviados para o e-mail concursosaquaremaemfoco@gmail.com. No caso de dúvidas, estas devem ser encaminhadas para o mesmo endereço eletrônico.