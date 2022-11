Saquarema

Confira a programação do Teatro Municipal de Saquarema deste fim de semana

No sábado (26), às 20h, será apresentado o espetáculo "Cezar Maracuja: Explorando o Subúrbio" e, no domingo (27), às 17h, a peça "Frozen: Uma Aventura no Tempo"

Publicado há 1 dia