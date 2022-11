Abertura do "Natal de Luz" irá acontecer neste sábado (26), a partir das 18 horas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Abertura do "Natal de Luz" irá acontecer neste sábado (26), a partir das 18 horasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/11/2022 18:41

A Prefeitura de Saquarema anunciou, nesta segunda-feira (21), a nova data da abertura do "Natal de Luz" . De acordo com a prefeitura, o evento foi remarcado para o próximo sábado (26), a partir das 18 horas, e todas as atrações estão mantidas, inclusive o show da cantora Joanna, que acontecerá às 21 horas.