Prefeitura de Saquarema promove primeiro espetáculo de dança ao ar livre - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove primeiro espetáculo de dança ao ar livre Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2022 18:18

A Prefeitura de Saquarema promoverá, nesta sexta-feira (18), o primeiro espetáculo de dança ao ar livre no município. “Nos passos do Cinema”, que será realizado na Praça Oscar de Macedo Soares, no Centro, reunirá alunos de vinte escolas municipais que se apresentarão, a partir das 18h, tendo como tema grandes sucessos do cinema.

O evento

Os alunos apresentarão coreografias com base nas trilhas sonoras de filmes como O Mágico de OZ, A Noviça Rebelde, Princesas, Auto da Compadecida, a saga Harry Potter, O Rei Leão, Piratas do Caribe e Tropa de Elite, entre outros. Cada escola representará um filme e os protagonistas do espetáculo usarão figurinos concebidos com base na respectiva obra cinematográfica, transportando ainda mais a magia do cinema para o show ao ar livre.

O evento, realizado por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, faz parte do projeto de dança desenvolvido nas escolas municipais que atendem, regularmente, mais de 600 crianças e adolescentes, com aulas de hip hop, jazz e ballet.