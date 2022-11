Exposição "Negros na História: Um Olhar Decolonial" acontecerá nos dias 17 e 25 de novembro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Exposição "Negros na História: Um Olhar Decolonial" acontecerá nos dias 17 e 25 de novembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2022 14:59

Em celebração ao Mês da Consciência Negra, a Casa de Cultura Walmir Ayala e a Câmara Municipal de Vereadores de Saquarema receberão, nesta quinta-feira (17), a exposição fotográfica “Negros na História: Um Olhar Decolonial”, que estará em exibição em duas versões, com perspectivas distintas, que somam sessenta fotos de variadas épocas. Obras ficarão exposta até o dia 25 de novembro.

fotogaleria

A versão em exibição na Casa de Cultura aborda, em 28 fotos, grandes personalidades negras. O objetivo é apresentar ao público os heróis silenciados e apagados pela história e poder recontar, de forma mais ampla e plural, o protagonismo negro. Ativistas, intelectuais, líderes religiosos e cientistas, entre outras personalidades, estão presentes na mostra. São nomes como o de Zumbi, símbolo de resistência em Palmares; Tereza de Benguela, líder quilombola que deu visibilidade à mulher negra; José do Patrocínio, farmacêutico, jornalista, escritor e defensor da causa antiescravidão; Luís Gama, advogado dos pobres e libertador dos negros escravizados; Tia Ciata, grande incentivadora do samba-carioca; e Dona Ivone Lara, uma das primeiras negras a se formarem em um curso superior no país e a primeira mulher a participar da ala de compositores de uma escola de samba; entre outros heróis.A segunda versão, exposta na Câmara de Vereadores, retrata pessoas negras, cidadãos comuns que vivem em Saquarema. São 32 fotos que mostram hábitos, olhares, rotinas, semblantes e o dia a dia de moradores que vêm ajudando a construir a história e a memória do município. Pessoas de vários ramos, idades, anônimas e exclusivas, moradoras de vários bairros, com múltiplos anseios e expectativas por vezes iguais, outras diferentes. Assim como as grandes personalidades negras da nossa história, muitas lutando por causas difíceis e se superando a cada passo, a cada dia.As duas versões da exposição “Negros na História: Um Olhar Decolonial” foram produzidas pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia. Ambas podem ser visitadas, com entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h; e no sábado e domingo, das 11h às 16h.