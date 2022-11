Saquarema terá mais uma edição do "Natal de Luz" com árvore flutuante, vila natalina e decoração exclusiva - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá mais uma edição do "Natal de Luz" com árvore flutuante, vila natalina e decoração exclusivaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/11/2022 15:00

A cidade de Saquarema ficará ainda mais iluminada para a chegada do Papai Noel neste sábado (19). A partir das 18 horas, será realizada mais uma edição do “Natal de Luz”, evento tradicional na cidade desde 2017. Celebrando acima de tudo a união, a prefeitura está convidando toda a população para festejar a chegada do Natal e do bom velhinho, com muita alegria, paz e harmonia.

O clima natalino promete levar alegria às ruas de Saquarema e encantar moradores e turistas com decorações especiais, repletas de formas, luzes e cores distribuídas pelo município. Na Praça do Coração, no Centro, o público poderá visitar a Vila Natalina, onde haverá pontos de alimentação e os artesãos locais poderão expor e vender seus produtos. Um presépio gigante será montado no gramado da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth. Já na Praça do Canhão, crianças e adultos poderão se divertir visitando a famosa Casinha do Papai Noel. Complementando as atrações, uma árvore de Natal flutuante, com aproximadamente 30 metros de altura, embelezará ainda mais a Lagoa de Saquarema, na altura da ponte velha.Para embalar a noite, o público poderá conferir um super show da cantora Joana. Considerada uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos, a cantora, compositora e multi-instrumentista promete recordar seus grandes sucessos cantando “Tô Fazendo Falta”, “Amanhã Talvez”, “Felicidade”, “Um Sonho a Dois”, “A Padroeira”, “Amor Bandido”, “Mãezinha do Céu” e “Treze de Maio” entre outros hits. A festa será encerrada com a chegada do Papai Noel e acendimento das luzes.A decoração do “Natal de Luz” ficará montada até o dia 6 de janeiro, Dia de Reis, quando a tradição cultural determina a sua retirada e o término dos festejos natalinos.