Município de Saquarema vence Prêmio Band "Cidades Excelentes"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/11/2022 18:09

O município de Saquarema foi um dos vencedores da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, que aconteceu, na última sexta-feira (4), no auditório da Fecomércio, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Dos 92 municípios do estado, Saquarema e mais duas cidades (Niterói e Iguaba Grande) foram consideradas excelentes nos seis pilares fundamentais para promover o desenvolvimento regional e o bem-estar da população.

Criada pela TV Band, a premiação tem como objetivo incentivar um maior desenvolvimento regional e promoção de qualidade de vida para os moradores dos municípios envolvidos.

Os finalistas são escolhidos através de um índice de gestão que mede o nível de excelência do município.

As melhores cidades no estado foram premiadas nas categorias: governança, eficiência fiscal, transparência, educação, saúde e bem-estar e sustentabilidade, a nova categoria deste ano.

Saquarema participou da disputa concorrendo com as cidades com população entre 30 mil e 100 mil habitantes.

Tudo o que temos feito é com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, e eu acho que esse prêmio só mostra que estamos no caminho certo, que realmente estamos fazendo a diferença na vida dos moradores”, disse a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.

Em 2021, Saquarema também foi contemplada com o prêmio na categoria Eficiência Fiscal e Transparência.