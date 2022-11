Primeiro dos quatro polos do programa Conexão do Futuro será inaugurado em Bacaxá - Divugação/Prefeitura de Saquarena

04/11/2022

A Prefeitura de Saquarema vai inaugurar, nesta segunda-feira (7), o polo de Bacaxá do Programa Conexão do Futuro. Alunos e pais de alunos das oito escolas do entorno estão sendo convidados para o evento que será realizado às 17h30 na Rua Gelcílio Machado, nº 150 (em cima da Drogaria Pacheco).

Os cerca de 3 mil alunos contemplados, matriculados no Ensino Fundamental II nas unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, poderão frequentar cursos de Inglês, Robótica, Jiu-Jitsu, Karatê, Ballet e Hip-hop. A previsão é que as aulas sejam iniciadas em breve no Polo de Bacaxá.

Conexão do Futuro

O programa, idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, visa o engajamento dos estudantes para que desenvolvam novas competências, mediante a articulação de diversas experiências educativas que possam ser vivenciadas dentro e fora do contexto escolar.

Realizados no período de contraturno, com o objetivo de ampliar o tempo de ensino por meio de atividades voltadas para conhecimentos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural –, os cursos, todos na modalidade presencial, terão aulas em quatro polos localizados em unidades escolares nos Distritos de Saquarema, Bacaxá e Sampaio Correia e no bairro de Jaconé.