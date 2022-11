Saquarema recebe cinema itinerante "Cine Rosa Choque" - Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2022 22:30

Saquarema recebe, nesta quinta-feira (3), sexta-feira (4) e sábado (5), o “Cine Rosa Choque”, cinema debate itinerante, com exibições de filmes que abordam a equidade de gênero, cultura de paz, transição planetária, entre outros temas relevantes.

Através de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e com o incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural 2, o Cine Rosa Choque tem como ator principal o Fusquitcha, um poderoso fusca cor de rosa que atrai e cativa o público de forma lúdica e divertida e que já passou por comunidades periféricas, vilarejos rurais, tribos indígenas e comunidades quilombolas.

A entrada é franca e a classificação é livre. Exibições ainda contam com tradução simultânea em libras nas rodas de diálogo. No sábado (5), em caso de chuva, o evento será cancelado.

Confira os locais de exibição:

Dia 03/11 – 19h – “Repense o Elogio”

CIEP 372 Paulo Leminsky – R. Alcides Ferreira da Silva, Nº 3940 – Barra Nova

Dia 04 /11 – 19h – “O Silêncio dos Homens”

CIEP 258 Astrogildo Pereira – Rua Regorciano de Oliveira, sn – Bacaxá

Dia 05/11 – 17h – “Chega de fiu fiu”

Praça Oscar de Macedo Soares – Centro.