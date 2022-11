Cobra coral foi resgatada no último domingo (30) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cobra coral foi resgatada no último domingo (30) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/11/2022 15:13

A Guarda Ambiental de Saquarema e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foram acionados, na manhã do último domingo (30), para efetuar o resgate de uma cobra coral na Escola Municipal Gustavo Campos da Silveira, no Centro, em Saquarema. O animal foi avistado por eleitores, que aguardavam na fila para votação.

fotogaleria

Os agentes chegaram rapidamente no local, onde foi realizada a captura da serpente. Feito contato com o Instituto Vital Brazil, em Niterói, o animal foi entregue para identificação e constatado se tratar de uma coral-verdadeira. Sendo assim, permanecerá aos cuidados do instituto para pesquisas e produção de soro antiofídico.A cobra coral-verdadeira é a mais venenosa do Brasil. Ela mede de de 45 a 50 centímetros de comprimento, podendo chegar a 1 metro. É da mesma família das Najas e Mambas (Elapidae), e possui um veneno neurotóxico muito potente. Espécie é de difícil identificação. Não é simples diferenciar a coral-verdadeira da falsa-coral (não peçonhenta), por conta das possíveis variações na pigmentação que impossibilitam uma análise correta, que só é precisa com a observação da dentição.A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população para a importância de não manipular serpentes. As orientações, no caso de avistamento desses animais, são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda através do telefone 22 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.