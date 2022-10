Praça dos Pescadores receberá a 16ª edição da feira "Saquarema das Artes" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Praça dos Pescadores receberá a 16ª edição da feira "Saquarema das Artes"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/10/2022 16:35

Neste fim de semana, a Praça dos Pescadores, no Centro de Saquarema, receberá a 16ª edição da feira “Saquarema das Artes”. Com uma temática em alusão ao Outubro Rosa, a feira contará com a participação de 40 artesãos do município, além de 20 barracas com produtos diversos, que estarão expostos das 15h às 22h nesta sexta-feira (28) e no sábado (29).

Vale lembrar que na sexta-feira, terá a inserção do dia internacional da Animação com mostras de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. Realizado desde 2004 e depois de dois anos com exibições on-line em razão da pandemia de covid-19, o evento chega este ano à sua 19ª edição, retornando ao formato tradicional com exibições presenciais em mais de 100 cidades, entre elas Saquarema. O "DIA" será das 18h às 21h30 com entrada franca e censura livre.

Idealizado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, por meio da Subsecretaria de Cultura, o evento, implementado por uma equipe multidisciplinar formada pelo poder público e pela sociedade civil, busca fomentar a inclusão social, turística e cultural, através da geração de emprego e renda dos trabalhadores da economia criativa e solidária de Saquarema.