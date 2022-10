Prefeitura de Saquarema vai realizar a Semana Municipal da Educação a partir desta quinta-feira (27) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema vai realizar a Semana Municipal da Educação a partir desta quinta-feira (27)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/10/2022 16:41

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, vai realizar a Semana Municipal da Educação. De 27 a 29 de outubro, professores e educadores apresentarão projetos educacionais no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Barra Nova. De acordo com a Lei que cria a Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola (GIDE), no mês outubro de cada ano letivo será promovida a Semana Municipal da Educação, com objetivo de apresentar projetos e amostras pedagógicas inovadoras elaboradas pelos professores.

O processo de escolha dos projetos que serão premiados na Semana Municipal de Educação terá como base os critérios descritos em edital próprio para este fim. A realização de concurso poderá premiar, em caráter especial, em uma única parcela, os Profissionais do Magistério das escolas que se destacarem na apresentação de projetos educacionais ou práticas pedagógicas inovadoras.

A premiação

A equipe de educadores que alcançar o 1° lugar receberá, como prêmio, cinco vezes o valor sobre o vencimento inicial da carreira para todos os envolvidos no projeto. Já para o segundo lugar, o prêmio corresponderá ao valor de quatro vezes o vencimento inicial da carreira para todos os profissionais envolvidos no projeto. Para o terceiro, quarto e quinto lugares, serão destinados prêmios correspondentes, respectivamente, a três vezes, duas vezes e uma vez, o valor do vencimento inicial.

“O foco da Semana Municipal de Educação não é a premiação e sim os projetos que poderão ser desenvolvidos na rede municipal. Projetos estes que poderão revolucionar a educação em nossa cidade. Fazer com que os professores busquem inovações é muito gratificante para todos nós”, afirmou o secretário municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves.

Durante os três dias de evento, a Semana Municipal da Educação estará com portas abertas para a visitação da população. Todos os stands funcionarão das 08h às 17h, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Barra Nova.