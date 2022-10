Primeira edição do Encontro de Bandas reuniu centenas de pessoas na Praça do Bem Estar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O sábado foi de muitas atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia de Saquarema. Dois grandes projetos com foco na música e educação esportiva animaram a população.

O primeiro evento foi realizado em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça. Milhares de crianças, participantes do Projeto Atletas do Futuro, foram ao campo do Boavista para marcar a abertura das atividades do projeto que oferece 4.500 vagas em escolinhas de futebol para os alunos da rede municipal de educação. Após a cerimônia de abertura, uma partida entre o Master Botafogo e a Seleção de Saquarema foi realizada, reunindo estrelas do Time da Estrela Solitária. Marcelinho, Túlio Maravilha e Joílson foram os responsáveis pelo placar final de 4x0.“É muito gratificante ver tantas crianças em campo, agarrando esta oportunidade que a Prefeitura está oferecendo. Além da Educação, queremos que os nossos alunos tenham acesso à cultura, ao esporte e à tecnologia. Estamos mudando o retrato da educação saquaremense”, afirmou o secretário municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves.Encerrando o dia, a primeira edição do Encontro de Bandas reuniu centenas de pessoas na Praça do Bem Estar, no Centro. Com o tema “Nas Ondas Musicais”, dezesseis bandas marciais se apresentaram gratuitamente à população, trazendo além das tradicionais marchas, releituras de grandes sucessos das músicas brasileira e internacional.“Reunimos aqui mais de 600 alunos que participam de bandas em nossas escolas. Estamos incentivando a criação e a remodelação das bandas e esse é um compromisso da nossa gestão”, completou o secretário Antonio Peres.Para mais informações sobre o Projeto Atletas do Futuro, os pais e responsáveis dos alunos da rede municipal deverão procurar a secretaria da unidade escolar onde a criança estuda. As aulas dos núcleos do segundo distrito (Bacaxá) já começam nesta semana. Já o aluno que desejar fazer parte de uma banda marcial, basta procurar o maestro responsável em cada escola.