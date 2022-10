Polícia Militar realiza operação no bairro da Raia, em Saquarema, nesta quarta-feira (19) - Divulgação

Publicado 19/10/2022 19:10

Policiais do 25º BPM (Saquarema) realizaram, nesta quarta-feira (19), uma ação de patrulhamento intensivo no bairro da Raia, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio. O objetivo da ação era localizar criminosos que fugiram do município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações preliminares, pelo menos quatro traficantes chegaram ao município foragidos. Segundo a Polícia Militar, até o momento ninguém foi preso.