Cobra se esconde embaixo de carro em Saquarema - Divulgação

Cobra se esconde embaixo de carro em SaquaremaDivulgação

Publicado 18/10/2022 16:22

Agentes da Guarda Municipal de Saquarema resgataram, no último domingo (16), uma cobra que estava embaixo de um carro estacionado em uma garagem na Rua Praia Massaguaçu, bairro Vilatur, em Saquarema. O animal foi encontrado por moradores, que inicialmente tentaram afastar a cobra com uma lavadora de alta pressão.

Sem sucesso na remoção da cobra, a Guarda Ambiental foi acionada e realizou o procedimento padrão, com segurança, para resgatar o animal. O bicho foi retirado da garagem e devolvido ao seu habitat.

Esse é o terceiro caso de resgate de cobra no município em uma semana. No último dia 10, a Guarda Ambiental também foi acionada para o resgate de uma jararaca (Bothrops jararaca) adulta , com cerca de 90 cm, no bairro Madressilva. Moradores estavam limpando o terreno quando encontraram o animal em meio a entulhos. A serpente foi capturada pelos agentes.