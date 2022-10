Saquarema ganha espaço de atendimento aos moradores da Basilea e adjacências - Divulgação

Publicado 18/10/2022 09:28

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregará à população nesta terça-feira (18) o novo posto de Estratégia Saúde da Família - ESF Nilço Gomes, localizado na Rua Miguel Arcanjo Serafim, atrás do Colégio Jurandir, no bairro da Basilea.



O posto, que agora funciona em imóvel próprio, teve seu espaço físico e capacidade de atendimento consideravelmente ampliados, em comparação à unidade que ocupava um imóvel alugado e que até então atendia aquela localidade. A inauguração será às 17h30 e os moradores estão sendo convidados pelas redes sociais da Prefeitura.



A nova ESF



Dotado de amplas salas, equipamentos modernos e novas especialidades de atendimento, o posto contará com consulta médica, odontológica e de enfermagem, acompanhamento de gestantes (pré-natal), realização de exames laboratoriais e Papanicolau, curativos, vacinação, solicitação de exames complementares e de imagens, além de pesagem das famílias acompanhadas pelo Programa Auxílio Brasil. Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que atuam na prevenção de doenças, também farão visitas domiciliares às famílias cadastradas, a partir do novo posto. A ESF também contará com Médicos de Saúde da Família que visitarão pacientes impossibilitados de se locomover até a unidade.



Com a inauguração, os moradores da Basilea e bairros adjacentes terão mais acesso à saúde de qualidade, podendo realizar consultas e procedimentos, com maior conforto, próximos de suas residências.



Ampliação da Saúde Básica



A inauguração da nova ESF da Basilea segue o projeto da Prefeitura para ampliar o atendimento da rede de Atenção Básica no Município. Por intermédio dos postos de Estratégia de Saúde da Família e pelas Unidades Básicas de Saúde, a população tem acesso garantido ao SUS.



"Centenas de emergências médicas podem ser evitadas se a população tiver acesso à prevenção. É aqui que entra a ESF. Essas unidades de atendimento primário focam em ações preventivas, de cuidado diário, evitando assim que casos pequenos possam ter complicações, necessitando de atendimentos em urgências e emergências. Quanto maior a cobertura de postos ESF na cidade, menos atendimentos de baixo risco teremos nas emergências do município", afirmou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Oliveira.



Desde o início de sua gestão, em 2017, a Prefeita Manoela Peres vem investindo na ampliação de postos de saúde e programas que impulsionam a Atenção Básica na cidade. Diversos postos foram reformados e ampliados. Bacaxá, Vila e Jaconé ganharam novas unidades de saúde e outras seis serão inauguradas. Além disso, diversas clínicas especializadas, tais como a da Mulher, a de Imagem, a Vascular, a Odontológica e a de Olhos foram entregues à população, ofertando mais serviços como consultas, exames e outros procedimentos totalmente gratuitos.