Corpo de Bombeiros resgata jiboia em quintal em Saquarema - Reprodução/Redes sociais

Corpo de Bombeiros resgata jiboia em quintal em SaquaremaReprodução/Redes sociais

Publicado 17/10/2022 13:15

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h deste domingo (16) para resgatar uma jiboia dentro de um quintal, na Avenida Litorânea, no bairro da Barra Nova, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio. O animal foi encontrado em cima de uma árvore pela moradora do imóvel.

Equipes do quartel de Saquarema, com uso de equipamentos especiais para este tipo de ocorrência, conseguiram retirar a jiboia e devolvê-la ao seu habitat.

No último dia 10, a Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada para o resgate de uma jararaca (Bothrops jararaca) adulta , com cerca de 90 cm, no bairro Madressilva. Moradores estavam limpando o terreno quando encontraram o animal em meio a entulhos. A serpente foi capturada pelos agentes e, como estava em boas condições de saúde, também foi reinserida em seu habitat.

A jiboia é um animal predador e, por apresentar os ossos do crânio e da mandíbula móveis, consegue capturar grandes presas. A jiboia geralmente alimenta-se de mamíferos, como roedores e pequenos primatas, lagartos, aves, entre outros animais. Ela mata suas presas por meio de um processo de constrição, ao envolver-se na vítima. A constrição é tão forte que interrompe o fluxo sanguíneo, impedindo a chegada de oxigênio aos órgãos.

Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.