Publicado 14/10/2022 17:44

Com o objetivo valorizar os artistas locais e fomentar ainda mais cultura da cidade, a Prefeitura de Saquarema criou mais seis editais visando à seleção de projetos voltados para os seguintes objetivos: realização de exposições de artes na Casa de Cultura Walmir Ayala, promoção de feiras de cultura e arte no Centro de Memória de Saquarema, seleção de corais, propostas de criação de troféus e medalhas culturais, produção de obras cinematográficas de curta e média metragem e apresentações de espetáculos no Teatro Municipal Mário Lago. As inscrições poderão ser feitas de forma online ou presencial.“Valorizar os artistas locais e ativar o mercado cultural do município de Saquarema é uma das prioridades do nosso governo. Editais como estes, que premiam espetáculos com recursos provenientes do tesouro da Prefeitura, fomentam as atividades culturais e incentivam ainda mais os produtores e trabalhadores da cultura no município”, afirmou a prefeita Manoela Peres.O edital nº 15/22, que contempla a premiação de exposições de artes na Casa de Cultura Walmir Ayala, totaliza o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), distribuídos em 10 propostas que serão divididas em categorias: Exposições temáticas, artistas iniciantes e exposições livres. Os projetos selecionados ficarão expostos na Casa de Cultura Walmir Ayala pelo período de um mês. O edital é aberto aos produtores, trabalhadores da cultura e ao público em geral. As inscrições vão de 18 a 31 de outubro, de forma presencial, na Casa de Cultura, ou de forma online, no link. Com relação ao edital nº 17/22, referente à realização de feiras no Centro de Memória de Saquarema, a quantia total é R$ 100 mil para dez projetos que contemplem feiras de arte, artesanato, gastronomia, antiguidades, QUEER (iniciativa que fomenta empreendedores LGBTQIA+), cultura popular e de comunidades tradicionais, cultura regional e arte urbana. As feiras contempladas permanecerão no Centro de Memória, que fica na Avenida Barão de Saquarema, nº 419 - Centro, por um período de um mês. Podem participar maiores de 18 anos e as inscrições podem ser realizadas de 18 a 31 de outubro, de forma presencial, na Casa de Cultura, ou de forma online, no link. Na proposta de criação de troféus e medalhas culturais, edital nº 019/22, serão R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em prêmios, divididos nessas duas categorias. O edital tem por objetivo premiar propostas de criação de troféus e medalhas para atender aos eventos da Secretaria, fomentando bens e serviços culturais. Podem participar maiores de 18 anos e as inscrições estrão abertas de 24 a 31 de outubro, de forma presencial, na Casa de Cultura, ou de forma online, no link. A premiação de corais, edital nº 020/22, visa selecionar grupos que se apresentarem de forma gratuita no Encontro de Corais 2022, que acontecerá entre os dias 02 e 03 de dezembro, na Praça Oscar de Macedo Soares, no Centro. Podem participar corais que possuam repertório diversificado e tenham disponibilidade para apresentações nos dias do evento. Dezesseis corais serão selecionados e cada um receberá R$ 5 mil. As inscrições serão de 27 a 04 de novembro, de forma presencial, na sede da Casa de Cultura, ou de modo online, no link Para o edital nº 022/22, Prêmio de Produção Obras Cinematográficas de Curta e Média Metragem, a quantia total da premiação é R$ 250 mil, sendo dois prêmios de R$ 125 mil, para dois projetos que contemplem produção independente de obras cinematográficas brasileiras de curta e média metragem de ficção, documentário e animação com destinação inicial para participação em festivais e mostras de cinema.