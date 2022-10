Prefeitura de Saquarema criou o projeto Atletas do Futuro. - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/10/2022 23:31

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está oferecendo 4,5 mil vagas para alunos da rede municipal de ensino para participarem do projeto Atletas do Futuro. O projeto de desporto educacional consiste na criação das vagas em 20 núcleos esportivos dotados de campos de futebol, com grama natural e sintética, situados nos três distritos.

As inscrições

Podem participar alunos que tenham entre 07 e 17 anos de idade e que estejam matriculados na rede municipal de ensino. Alunos com deficiência motora e intelectual também poderão se inscrever sem qualquer restrição e terão acompanhamento social, pedagógico e psicológico para garantir integração e participação nas atividades esportivas em cada núcleo. As inscrições são gratuitas e foram iniciadas nesta terça-feira (11) na secretaria das escolas, e seguem até o preenchimento das vagas ofertadas.

As vagas serão destinadas ao futebol masculino e feminino, e contarão com treinamentos em turmas mistas organizadas em subcategorias. Além das aulas, todos os alunos participantes receberão, gratuitamente, um kit completo para treinamento, composto por camisa, short e meião; garrafa para água e mochila-sacola; e um kit de passeio e viagem, composto por camisa e casaco. Todos os itens são personalizados e exclusivos para os participantes do projeto.

Um ônibus, dotado de um monitor para auxiliar na organização e prestar informações, será disponibilizado para os alunos que necessitarem de deslocamento longo para os núcleos esportivos. Após o cadastro, os inscritos poderão fazer uso do transporte exclusivo do projeto, com itinerário a ser definido de acordo com as necessidades e participação em cada Núcleo.

Equipe multidisciplinar, formada por assistente social, psicólogo e pedagogo, promoverá o acompanhamento integral de todos os alunos participantes, inclusive quanto ao rendimento escolar, promovendo, ainda, atividades cognitivas e complementares, de cunho pedagógico, para integração ao processo de aprendizagem.