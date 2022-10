Olimpíada Estudantil 2022 começa nesta quinta-feira (13) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/10/2022

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará a Olimpíada Estudantil 2022. A abertura será nesta quinta-feira (13), a partir das 14 horas, na quadra da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) Bacaxá, e contará com a presença de autoridades do município, estudantes atletas, diretores e técnicos.

A proposta da Olimpíada Estudantil 2022 é difundir a cultura esportiva no município, promovendo a integração entre as escolas e os estudantes de Saquarema. Nesta edição, os jogos foram reformulados e as modalidades esportivas ampliadas. Com isso, cerca de 2,6 mil estudantes, entre 12 e 17 anos, de 25 instituições escolares da rede municipal, estadual e privada, disputarão partidas coletivas e individuais de futsal, handebol, voleibol, natação, atletismo e queimada, nas categorias masculina e feminina.Todos os jogos da Olimpíada Estudantil serão abertos à população, com entrada gratuita. Os moradores de Saquarema estão convidados a participar e prestigiar os alunos, lotando as arquibancadas e dando apoio aos competidores. A quadra da FAETEC fica na Rua Capitão Nunes, na Barreira, em Bacaxá.