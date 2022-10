Política Costa do Sol

Depois da Argentina, prefeito de Búzios e comitiva divulgam balenário no Chile

Alexandre Martins (REP), que foi acompanhado do secretário de Turismo, Maycon Siqueira; o coordenador de Comunicação, Ronald Pantoja, além de vereadores e representantes do Convention & Visitors Bureau, quer posicionar Búzios como principal destino turístico do Brasil

Publicado há 4 dias