"Saquarema das Artes" será realizada na Praça dos Pescadores, no Centro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/10/2022 16:41

A partir desta sexta-feira (7) até o próximo domingo (9), será realizada mais uma edição da feira “Saquarema das Artes”, que terá como tema o “Outubro Rosa” - campanha de prevenção ao câncer de mama, criada no início da década de 1990.

A feira, que contará com 20 barracas e a participação de cerca de 40 artesãos, será realizada na Praça dos Pescadores, no Centro, e nela serão comercializados produtos de artesanato como bijuterias, quadros, esculturas e objetos de decoração, doces e compotas caseiras, itens de vestuário, além de souvenirs de vários tipos tematizando Saquarema. O evento também abrigará rodas de leitura. O horário de funcionamento será das 15h às 21h, na sexta; e das 10h às 22h, no sábado e domingo.Saquarema das Artes é um projeto implementado pela Prefeitura de Saquarema, através das Secretarias Municipais de Turismo Esporte e Lazer, de Cultura e de Educação, viabilizada por uma equipe multidisciplinar formada pelo poder público e pela sociedade civil. O objetivo do evento é fomentar a inclusão social, turística e cultural, através da geração de renda e emprego para os trabalhadores da economia criativa e solidária do município.