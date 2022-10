Prefeitura de Saquarema vai abrir inscrições para o novo curso Ppreparatório para concursos públicos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/10/2022 21:29 | Atualizado 05/10/2022 21:32

A Prefeitura de Saquarema vai abrir inscrições para o novo curso preparatório para concursos públicos. As aulas serão voltadas para o concurso público do Município de Saquarema, que já está com o Edital aberto para vagas da área de Educação. Serão ofertadas aulas de português, redação, legislação educacional e sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de outras disciplinas pedagógicas.

Inscrições

As inscrições estarão abertas nesta quinta-feira (6), e aulas terão início na segunda-feira (10), na modalidade presencial, nos turnos da tarde e da noite, e serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 200 vagas para os moradores de Saquarema.

Para se candidatar às vagas, os interessados deverão comparecer, das 14h às 20h, ao Centro de Capacitação, para preenchimento do formulário de inscrição, munidos do original e cópia de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além de foto 3×4.

“O Centro de Capacitação tem transformado vidas de muitos jovens da nossa cidade. Já oferecemos cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI, agora também com parceria do SENAC, além de muitos outros preparatórios, como ENEM, Pré-Militar, Preparatório para Concursos públicos e FAETEC. Estamos investindo pesado na Educação, criando oportunidades para que todos tenham ensino de qualidade”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França é vinculado à Secretaria Municipal de Educação e fica na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo, Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 93300-5250 e pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.