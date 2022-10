Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/10/2022 11:43

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá nesta sexta-feira (7), às 20 horas, o espetáculo acústico “O Blues, o Folk e outros causos”, que consiste na apresentação dos estilos Blues e Folk, como uma opção diferenciada de show musical na cidade, para atender a uma demanda de aficionados desses estilos musicais.

Dirigido por André Kotait e Daniel King, que também é o intérprete, o espetáculo terá duração de 1h30min com a apresentação de vinte músicas autorais. Durante a apresentação, será explicada a origem africana do Blues e abordadas lendas folclóricas (Folk-lore) e demais influências que refletiram na construção do estilo Folk. O evento, com classificação etária livre, terá como ingresso 1kg de alimento não perecível ou materiais de limpeza.



“Menino Brasileiro” é o show que o Teatro Mário Municipal Mário Lago receberá neste sábado (8), às 20 horas. Trata-se de uma compilação de músicas autorais e de gravações feitas por vários artistas, tais como Ney Matogrosso, Chico Buarque, Moraes Moreira, Elba Ramalho, entre outros, interpretadas por Elber Bedaque, Juliana Araújo, Thiago Quemel, Pedro Araújo e Mazinho Viana. Um show alto astral, com entrada gratuita e classificação etária livre, constituído por clássicos da MPB que marcaram gerações. O espetáculo tem 1 hora de duração e os ingressos serão trocados por 1kg de alimento não perecível.



A ação de captação de doações é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que possibilita a distribuição dos alimentos arrecadados para famílias saquaremenses em situação de vulnerabilidade social.



O Teatro Mário Lago tem 160 lugares e fica na Avenida Cel. Madureira, nº 77, no térreo do prédio da Prefeitura, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.