Inscrições referentes ao concurso para a Prefeitura de Saquarema começam na quarta-feira (5)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/10/2022 18:35

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação abre inscrições, nesta quarta-feira (5), para o primeiro edital do Concurso Público 2022. Esperado por muitos concurseiros, o certame foi dividido em diversas áreas, de acordo com os cargos e atuações.

O primeiro edital lançado é o da Educação. Com 935 vagas, há oportunidades para inspetores, orientadores, professores, psicólogos, secretário escolar, intérprete de Libras e auxiliares. As inscrições permanecerão abertas até o dia 6 de novembro e os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 4.025,84. As provas, que serão aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), acontecerão no dia 11 de dezembro.

“Optamos em dividir os editais e priorizamos a Educação com o intuito de atender às demandas do próximo ano letivo. A expectativa é de que os editais com os demais cargos sejam publicados no mês de novembro”, afirmou o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Alves Ramalho.