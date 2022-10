Praia de Itaúna em Saquarema é bandeira azul - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/10/2022 16:09

Depois de muitas metas cumpridas, adequações, exames laboratoriais e novas diretrizes instituídas pela Prefeitura de Saquarema, a Praia de Itaúna recebeu o direito de hastear a Bandeira Azul. A divulgação foi feita pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), Operador Nacional do Programa Bandeira Azul no Brasil.

A Bandeira Azul garante a qualidade na gestão ambiental de praias e marinas espalhadas por todo o mundo. Para a temporada 2022/2023, o júri internacional do programa avaliou a inscrição de 29 praias e 11 marinas brasileiras, considerando todas aptas para receber a premiação. O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em gestão, qualidade, proteção e educação ambiental. Para se qualificar para o Prêmio Bandeira Azul, uma série de critérios devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, o Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional.“O reconhecimento da Praia de Itaúna como Bandeira Azul é de grande importância para o nosso município. É um selo de renome internacional que coloca a nossa cidade em um grupo muito seleto de cidades ao redor do mundo. Ter a Bandeira Azul em Itaúna fortalece o nosso turismo e nos dá a certeza de que o local possui uma gestão ambiental de excelência”, afirmou a prefeita Manoela Peres.A certificação do Programa Bandeira Azul acontecerá em novembro, no início da temporada de verão no hemisfério sul, em evento presencial na cidade de Niterói. O selo recebido pela cidade é para a temporada 2022/2023, com validade até 01 de novembro do próximo ano.