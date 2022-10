Orla da Praia de Vilatur será sede para a primeira edição do "Saquarema Air Race" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/10/2022 16:37

A orla da Praia de Vilatur, em Saquarema, será sede da primeira edição do “Saquarema Air Race”, a partir desta quarta-feira (5) até domingo (9). Realizado pela Saquarema Paramotors, com o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o evento tem por meta incentivar pilotos capazes de planejar suas próprias viagens e organizar seus próprios grupos de voo, com o objetivo de melhorar o desempenho daqueles que buscam vencer seus próprios desafios.

Voltado para pilotos de todos os níveis, o Saquarema Air Race apresentará voos em formação e de acrobacia e contará com provas diárias em diferentes modalidades de XC (para pilotos experientes e voos longos), realizadas em voos adequados para cada configuração de equipamento e nível de habilidade de cada piloto, além de voos em circuito fechado com navegação planejada, corrida XC, circuito fechado com navegação analógica, pouso de precisão, passeios panorâmicos de média e longa distância, workshops e confraternização. Serão realizados voos em formação e de acrobaciaO Paramotor é uma modalidade esportiva composta de um parapente com motor e hélice para propulsão, propiciando a decolagem de qualquer local, diferentemente do voo livre que, normalmente, depende de um morro para decolar.A maioria dos motores são de origem europeia e instalados em chassis, com variação de formato e peso de hélice. Também é possível adaptar motores de kart, obtendo-se resultados muito bons. Existem vários tipos de vela a serem usadas conforme as características e habilidades do piloto. O tamanho da vela deve ser adequado ao peso do piloto, acompanhante e equipamento.